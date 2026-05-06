Экс-игрок ЦСКА Ярошик поделился мнением о предстоящем дерби со «Спартаком»

Бывший футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о предстоящем матче финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором армейцы сыграют со столичным «Спартаком». Встреча состоится сегодня, 6 мая.

«Думаю, что в дерби будет хорошая игра за выход в финал Кубка России, ведь в чемпионате и у ЦСКА, и у «Спартака» уже нет шансов. Кубок сейчас важнее, это возможность выиграть хоть что-то. И этот факт послужит большим стимулом для обеих команд.

Поможет ли ЦСКА увольнение Челестини, тяжело говорить. Это покажет только сам матч. Команду сейчас возглавил Игдисамов, но не думаю, что именно в игре команды будут большие изменения. «Спартак» — ЦСКА — это самое большое дерби в России, где игра команд не зависит от происходящего. Все хотят побеждать и забудут всё, что было в прошлом», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.