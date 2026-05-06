Иржи Ярошик: увольнение Челестини даст ЦСКА новую мотивацию

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал решение руководства армейского клуба уволить Фабио Челестини с должности главного тренера первой команды. Челестини руководил ЦСКА с лета 2025-го.

«Много людей, а значит, много мнений об увольнении Челестини из ЦСКА. Одни говорят, что надо было убирать его раньше, другие вообще не хотели бы отставки. Результаты команды были неудачными, а ЦСКА всегда хочет добиваться максимума. Это головная боль для тренера. Думаю, уволить Челестини — хорошее решение, которое даст команде стимул и новую мотивацию», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.