Бубнов: Галактионова не спасёт третье место в РПЛ с «Локомотивом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о главном тренере московского «Локомотива» Михаиле Галактионове. Ранее появилась информация, что интерес к российскому специалисту проявляет ЦСКА, ранее расставшийся с Фабио Челестини. «Локомотив» занимает третье место в Мир РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 13 очков.

«Я вот могу ошибиться с «Локомотивом», потому что не верил в «Локомотив». А если они сейчас прибьют «Балтику» дома, уже точно занимают третье место. Но это третье место по-любому не спасёт Галактионова. Потому что у него была задача — Кубок. А когда «Локо» выбыл из Кубка, ему сразу сделали новую задачу — стать чемпионом. В какой-то степени он был приговорён», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».