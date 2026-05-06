Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Огромная неожиданность». Экс-директор «Локо» прокомментировал приговор суда Липатову

Комментарии

Бывший спортивный директор «Локомотива» Хасанби Биджиев высказался о тюремном заключении сроком на 10 лет бывшего председателя совета директоров московского клуба Сергея Липатова. Ранее стало известно, что Липатов признал свою вину по делу о заказных убийствах. Функционер был главой совета директоров «Локомотива» с 2006-го по 2009-й.

— Филатов говорил, что с приходом Липатова «Локомотив» превратился в осиное гнездо. В чём это проявлялось?
— С приходом в клуб «Транстелекома» был назначен новый председатель совета директоров. С ним пришли новые люди. После ухода Филатова и я понял, что оставаться дальше нет смысла. В клубе всё менялось.

— Липатов выжил вас из «Локомотива»?
— А я с ним даже не разговаривал. Когда в декабре Валерий Николаевич написал заявление об увольнении, я сделал то же самое.

— Вас удивили недавние новости о 10-летнем тюремном сроке для Липатова за подстрекательство и пособничество в убийстве?
— Сказать удивили — ничего не сказать. Думаю, для всех это была огромная неожиданность.

— У некоторых людей от сотрудничества с Липатовым остались не лучшие воспоминания. У вас — нет?
— Не могу сказать, что у нас были какие-то суперотношения. Считаю, что мы двигались в правильном направлении, когда началась вся эта движуха. По-моему, 15-16 иностранцев при Липатове сразу пришло в клуб. Нельзя такое количество легионеров сразу закупать. Естественно, что пошли непонятки в команде. Понадобилось достаточно много времени, чтобы ситуация немного устаканилась, — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

