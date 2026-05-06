Экс-спортдиректор «Анжи» раскрыл подробности конфликта Игоря Денисова и Это’О

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев высказался о конфликте бывших звёзд махачкалинского клуба — полузащитника Игоря Денисова и нападающего Самуэля Это’О.

«Самая плохая и неприятная ситуация на моей памяти в «Анжи». Считаю, Игорь необоснованно вплылил после игры в Самаре. Ситуация не предполагала такой острой реакции. Уже в Москве я ему сказал: «Послушай, тут другая команда, очень интернациональная — помимо россиян и иностранцев, есть местные ребята, дагестанцы. Нужно подстраиваться друг к другу». В офис к Айвазу Михайловичу приехали Игорь и Самуэль. Это’О максимально уважительно с Денисовым разговаривал, обращался «мистер капитан». И Игорь ему так же вежливо отвечал. На мой взгляд, очень хороший разговор получился, вроде бы ситуация устаканилась. Но, к сожалению, дело уже шло к завершению проекта», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.