Бубнов ответил Ловчеву, который назвал Эсекьеля Барко тупым футболистом

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на высказывание экс-игрока «Спартака» Евгения Ловчева о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко. Ловчев назвал аргентинца тупым футболистом, комментируя допущенную им ошибку в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».

«Меня убил Евгений Серафимович [Ловчев]. Он сказал… Как же он Барко назвал… То ли бестолковым, то ли говёным футболистом (смеётся). Представляешь? Если Барко у вас говёный футболист, то у вас вся команда говёная», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Спартак» после 28 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице.