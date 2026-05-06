Бубнов ответил Ловчеву, который назвал Эсекьеля Барко тупым футболистом
Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на высказывание экс-игрока «Спартака» Евгения Ловчева о полузащитнике красно-белых Эсекьеле Барко. Ловчев назвал аргентинца тупым футболистом, комментируя допущенную им ошибку в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов».
Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Костанца – 13' 1:1 Угальде – 64' 2:1 Печенин – 78'
«Меня убил Евгений Серафимович [Ловчев]. Он сказал… Как же он Барко назвал… То ли бестолковым, то ли говёным футболистом (смеётся). Представляешь? Если Барко у вас говёный футболист, то у вас вся команда говёная», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Спартак» после 28 туров РПЛ занимает четвёртое место в турнирной таблице.
