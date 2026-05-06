Агент Кисляка назвал европейские чемпионаты, куда может перейти полузащитник ЦСКА

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» назвал европейские чемпионаты, куда может перебраться его клиент.

«У меня есть определённые суеверия, поэтому не стану давать никаких прогнозов. Скажу так: переговоры идут в разных направлениях — начиная с Европы и заканчивая другими континентами. ЦСКА высоко котирует Кисляка, так что трансферная стоимость будет высокой. Доступные варианты в топ-лигах — Испания, Италия, Франция. Возможно, Португалия. Но «Бенфику» откидываем сразу, поскольку там президент скептически относится к возможному сотрудничеству с россиянами. В этих лигах есть примерно 10 клубов, готовых платить деньги, которые попросит ЦСКА. Это точно больше € 15 млн. Прошлым летом Кисляком интересовался «Фенербахче», зимой — клубы из Саудовской Аравии.

Я обсуждал с Матвеем. Он готов на такой вариант: топ-клуб платит сумму, которую просит ЦСКА, и отправляет Кисляка в аренду в другую команду из того же другого чемпионата. Команду с меньшими амбициями. Если Кисляк не уедет летом в Европу, то он точно не загрустит. С другой стороны, сейчас наш рынок не под тем углом, под которым должен быть. Это связано с отсутствием еврокубков, больших игр сборной России. Появилось немало молодых ребят, способных спокойно играть в Европе», — сказал Маньяков в подкасте «Премьер-лига несправедливости».