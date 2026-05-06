«Это больше эмоциональная история». Агент Маньяков — об увольнении Челестини из ЦСКА

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался об уходе из столичного клуба тренера Фабио Челестини.

«Мне кажется, это была больше эмоциональная история. Сразу после матча гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что не в принципах клуба принимать какие-то такие спонтанные решения. На следующее утро объявляют об отставке. Моё предположение: решение принял кто-то из высшего руководства клуба. Игдисамов — грамотный специалист. Возможно, у него нет большого имени для широкой аудитории. Но в узких футбольных кругах это достаточно уважаемый тренер. Мне кажется, он поспособствует моральному подъёму команды.

Думаю, ЦСКА хорошо настроится на предстоящий матч в Кубке. «Спартак» — главный соперник для команды. Уж на один-то матч ребята точно настроятся. Хотя видно, что команда не готова. Матвей — воспитанный парень. Он лестно отзывается обо всех. Не слышал от Кисляка каких-то восторженных отзывов. Самое главное, что Челестини не мешал. Моё мнение: у Игдисамова впереди достаточно большой и успешный путь. У него есть все необходимые качества. Глубокие знания, он вовлечён в процесс. Есть харизма, это достаточно жёсткий парень», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

