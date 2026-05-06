Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это больше эмоциональная история». Агент Маньяков — об увольнении Челестини из ЦСКА

«Это больше эмоциональная история». Агент Маньяков — об увольнении Челестини из ЦСКА
Комментарии

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался об уходе из столичного клуба тренера Фабио Челестини.

«Мне кажется, это была больше эмоциональная история. Сразу после матча гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что не в принципах клуба принимать какие-то такие спонтанные решения. На следующее утро объявляют об отставке. Моё предположение: решение принял кто-то из высшего руководства клуба. Игдисамов — грамотный специалист. Возможно, у него нет большого имени для широкой аудитории. Но в узких футбольных кругах это достаточно уважаемый тренер. Мне кажется, он поспособствует моральному подъёму команды.

Думаю, ЦСКА хорошо настроится на предстоящий матч в Кубке. «Спартак» — главный соперник для команды. Уж на один-то матч ребята точно настроятся. Хотя видно, что команда не готова. Матвей — воспитанный парень. Он лестно отзывается обо всех. Не слышал от Кисляка каких-то восторженных отзывов. Самое главное, что Челестини не мешал. Моё мнение: у Игдисамова впереди достаточно большой и успешный путь. У него есть все необходимые качества. Глубокие знания, он вовлечён в процесс. Есть харизма, это достаточно жёсткий парень», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста:

Материалы по теме
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Эксклюзив
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android