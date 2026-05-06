Агент Маньяков высказался о том, как в ЦСКА принимают решения

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о специфике принятия решений в столичном клубе.

«По первым матчам ЦСКА по Челестини ни у кого не было никаких сомнений. Возможно, это был багаж Николича, не знаю. Но никто ведь не говорил, что Фабио зря взяли. Сейчас мы понимаем, что не угадали. Мне понятно, как в ЦСКА принимают решение. Максим Орешкин — наверху, Роман Бабаев — на оперативном управлении, Евгений Шевелёв отвечает за спортивный блок. У каждого есть своё мнение, но они всегда к чему-то приходят. ЦСКА не выглядит безнадёжно с точки зрения российского костяка. Легионеров вынесем за скобками — там не фонтан», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

