Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Вагнер Лав отреагировал на предложение стать тренером ЦСКА после ухода Фабио Челестини

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав отреагировал на предложение возглавить армейский клуб. Ранее красно-синих покинул Фабио Челестини, возглавлявший ЦСКА с лета 2025-го. Под руководством Челестини армейцы выиграли Суперкубок России.

— ЦСКА сейчас находится в поисках нового главного тренера. Если клуб обратится к вам с предложением, готовы ли вы возглавить команду?
— Сейчас я завершаю тренерские курсы Конфедерации футбола Бразилии (CBF). После этого планирую пройти стажировки в академиях и молодёжных командах. Думаю, после этого уже буду готов к более серьёзному вызову, — приводит слова Вагнера Лава Sport24.

