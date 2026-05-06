Агент Кисляка подробно объяснил, почему полузащитник ЦСКА не перешёл в «Фенербахче»

Агент Александр Маньяков, представляющий интересы полузащитника московского ЦСКА Матвея Кисляка, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, почему футболист не перешёл в турецкий «Фенербахче» летом 2025 года.

«Летом я летал на переговоры с «Фенербахче». На мой взгляд, в тот момент это была достаточно сложная история. Тогда ЦСКА ещё не осуществил ни одного трансфера. В кулуарах один из представителей клуба мне сказал: «Если сейчас продадим Кисляка, это будет выстрел себе в ногу». Скажу честно: до конкретики не дошло. «Фенер» сделал один оффер, но, по сути, просто заявил о намерениях. В ЦСКА сказали, что это несерьёзно.

Кисляк был не против поехать в Турцию к Жозе Моуринью. Это был бы интересный вариант с точки зрения трамплина в более статусную лигу. Тем более «Фенербахче» умеет продавать игроков в другие чемпионаты. Есть ли шансы, что Матвей летом уедет в Европу? Мы работаем над этим», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Полная версия подкаста: