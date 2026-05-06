«Бавария» — самый неудобный соперник для «ПСЖ» на выезде в Лиге чемпионов

Мюнхенская «Бавария» — самый неудобный соперник для «ПСЖ» в Лиге чемпионов и Кубке европейских чемпионов (прошлое название турнира). Парижане уступили «Баварии» на выезде больше матчей, чем любой другой команде. Пять из семи встреч в Мюнхене завершились победой «Баварии», а четыре из них — с разницей в два-три гола.

Напомним, сегодня, 6 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бавария» (Германия) и «ПСЖ» (Франция). Игра пройдёт на стадионе «Арена Мюнхен». Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В первом матче «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счётом 5:4.