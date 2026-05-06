Бубнов предположил, что «Спартак» уволит Карседо в случае невыигрыша Кубка России

Футбольный эксперт Александр Бубнов полагает, что руководство московского «Спартака» уволит главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо, если красно-белые не выиграют Фонбет Кубок России. В финале Пути регионов турнира «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдёт сегодня, 6 мая.

— Вы думаете, если «Спартак» не выиграет Кубок, Карседо снимут?

— Да.

— Правда?!

— Да. Но его тогда надо снимать, потому что он не выполнил ни одной задачи своей. Точно так, как и этого. Гусева. У него стоит сейчас задача выиграть Кубок. Смотри, если Карседо сейчас выиграет Кубок и его уберут, будут вопросы к руководству — почему? Там же не было задачи Кубок и чемпионат выиграть. Что-то одно, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».