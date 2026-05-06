Бывший директор «Анжи»: анекдот про Сталина Хиддинку особенно в душу запал

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев рассказал о работе с экс-наставником сборной России Гусом Хиддинком. Нидерландский специалист возглавлял «Анжи» с 2012 по 2013 год.

«Прежде всего Гус – выдающийся психолог. Управление коллективом, матч-менеджмент – на высочайшем уровне. Гус тонко чувствует и хорошо видит игроков. Наверное, вы знаете историю, как он мирил Это’О c Жирковым. Хиддинк пользовался непререкаемым авторитетом у футболистов. Как-то в начале сбора в Эмиратах Гус вдруг заподозрил, что не все ребята прибыли вовремя. Спрашивает: «Где Самба?» Я к администраторам, те переполошились. Через полчаса прибегает Самба: «Я здесь, всё нормально, не волнуйтесь!» Потом для Хиддинка не было несущественных мелочей. Для него важно было, чтобы всё находилось на топ-уровне. Все же помнят, как он сборную из старого пансионата в фешенебельный отель перевёз. На сборах в Эмиратах он как-то подошёл: «Хас, этот отель no class». Я удивился: «Почему?» – «Три сорта сыра в ресторане, а нож – всего один». Гус меня учил: «Запомни, Хас, тренер никогда не должен врать, особенно в общении с прессой».

Мы с ним всегда в хороших отношениях были. Я у него несколько раз гостил дома. Как-то рассказал Гусу анекдот, который ему очень в душу запал.

«Сталину доложили, что у известного маршала появилась красавица-любовница. «Что будем делать, Иосиф Виссарионович?» Сталин вынул трубку изо рта, чуть подумал и изрёк: «Что делать, что делать… Завидовать будем!»

Когда «Челси» кого-то покупал миллионов за 100, Гус с улыбкой спрашивал: «Хас, что делать будем?» А я отвечал: «Что, что… Завидовать будем!» Гус каждый раз веселился, как в первый», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

