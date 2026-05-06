Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Перес провёл встречу с Моуринью. Назван характер условий возвращения тренера в «Реал» — MD

Президент «Реала» Флорентино Перес провёл встречу с главным тренером «Бенфики» Жозе Моуринью, на которой обсуждалось возвращение португальского специалиста в мадридский клуб, сообщает Mundo Deportivo.

Встреча прошла в режиме видеоконференции и длилась час. При этом также присутствовал агент Моуринью в качестве гостя, но не принимал участия в обсуждении. Сообщается, что португальский тренер не исключил возвращения в «Реал», но и не дал однозначного ответа.

Моуринью выдвинул ряд условий, которые пока не разглашаются, но не являются финансовыми, а связаны со спортивными, медицинскими, организационными и дисциплинарными аспектами команды. Ожидается, что Перес ответит специалисту на следующей неделе.

Тренер возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. С мадридским клубом специалист выигрывал чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

