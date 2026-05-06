Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Бывший директор «Анжи»: Сулейман Керимов — гениальный руководитель и человек

Бывший директор «Анжи»: Сулейман Керимов — гениальный руководитель и человек
Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев поделился воспоминаниями о работе с Сулейманом Керимовым. Предприниматель являлся владельцем махачкалинского клуба с 2011 по 2016 год.

– Как вам работалось с Керимовым?
– Это гениальный руководитель и человек. Человек моментально, в считанные секунды принимает выверенные решения. Он очень много внимания уделял психологической атмосфере в команде. Понимал, что коллектив в «Анжи» неоднородный — тут и звёздные иностранцы, местные ребята-дагестанцы. Керимов часто собирал команду на ужин, со всеми общался, в любой вопрос вникал и быстро решал проблемы. Никогда не слышал от него: «Не знаю, подумаю…»

Конечно, он разбирался в футболе, понимал и видел, кто и как играет. Но в работу тренерского штаба никогда не лез.

Я лично его в Махачкале после работы в «Анжи» не видел, но знаю, что «Динамо» он постоянно оказывал и оказывает помощь. Без его поддержки клубу тяжело пришлось бы, — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

«В «Милан» пришло письмо: «Локомотив» готов проиграть за $ 64 тыс.». По душам с Биджиевым
