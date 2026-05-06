Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На трансфере Кокорина в «Анжи» настояли Это’О и Диарра — экс-директор клуба

На трансфере Кокорина в «Анжи» настояли Это’О и Диарра — экс-директор клуба
,
Комментарии

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев раскрыл детали перехода нападающего Александра Кокорина из московского «Динамо» в махачкалинский клуб в 2013 году. Позднее форвард вернулся в стан бело-голубых.

– С Кокориным вы переговоры вели?
– Когда я включился, его переход уже был практически предрешён. Общался с отчимом и одновременно агентом Саши. После этого приехал к шефу домой, обрисовал ситуацию. В течение нескольких дней вопрос был решён. Самое интересное, что ребята сами хотели забрать Кокорина в команду. Диарра, Это’О говорили: «Он нам нужен». Очень жаль, что Сашка попал к нам с травмой и не успел ни минуты сыграть за «Анжи», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«В «Милан» пришло письмо: «Локомотив» готов проиграть за $ 64 тыс.». По душам с Биджиевым
Эксклюзив
«В «Милан» пришло письмо: «Локомотив» готов проиграть за $ 64 тыс.». По душам с Биджиевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android