На трансфере Кокорина в «Анжи» настояли Это’О и Диарра — экс-директор клуба

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев раскрыл детали перехода нападающего Александра Кокорина из московского «Динамо» в махачкалинский клуб в 2013 году. Позднее форвард вернулся в стан бело-голубых.

– С Кокориным вы переговоры вели?

– Когда я включился, его переход уже был практически предрешён. Общался с отчимом и одновременно агентом Саши. После этого приехал к шефу домой, обрисовал ситуацию. В течение нескольких дней вопрос был решён. Самое интересное, что ребята сами хотели забрать Кокорина в команду. Диарра, Это’О говорили: «Он нам нужен». Очень жаль, что Сашка попал к нам с травмой и не успел ни минуты сыграть за «Анжи», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.