Радимов обратился к молодым игрокам ЦСКА перед матчем со «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов обратился к молодым игрокам ЦСКА перед финальным матчем Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся армейцы встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

«В жизни каждого молодого спортсмена наступает момент, когда он чувствует – «я могу!»

Для меня таким моментом стал вот тот матч финала Кубка России со «Спартаком» — на тот момент лучшей команды страны, в котором я, ещё 18-летний пацан, почувствовал, «я могу!»

Сегодня в составе ЦСКА со «Спартаком» выйдет много молодых ребят. Хочется пожелать, чтобы они почувствовали, что «они могут!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» — 0:0 (7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).