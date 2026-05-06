Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Радимов обратился к молодым игрокам ЦСКА перед матчем со «Спартаком» в Кубке России

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов обратился к молодым игрокам ЦСКА перед финальным матчем Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся армейцы встретятся со «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена».

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В жизни каждого молодого спортсмена наступает момент, когда он чувствует – «я могу!»

Для меня таким моментом стал вот тот матч финала Кубка России со «Спартаком» — на тот момент лучшей команды страны, в котором я, ещё 18-летний пацан, почувствовал, «я могу!»

Сегодня в составе ЦСКА со «Спартаком» выйдет много молодых ребят. Хочется пожелать, чтобы они почувствовали, что «они могут!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» — 0:0 (7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

