Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о перспективах «Краснодара» перед открытием летнего трансферного окна.

«Думаю, «Краснодар» не станет династией. Насколько мне известно, сейчас клуб ведёт консультации по трансферам на лето. Не забываем об ужесточении лимита на легионеров. Главная пробивная сила «Краснодара» — Кордоба — уже не молодеет. Хотя я восторгаюсь им. Он полностью оправдывает € 4,5 млн в год. Мне кажется, что «Краснодар» готов обновлять состав. Думаю, что Кордоба не уйдёт. Не факт, что ему дадут в Саудовской Аравии такие деньги, как в «Краснодаре», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

С сезона-2026/2027 в Мир Российской Премьер-Лиге будет ужесточён лимит на легионеров. Одновременно выпускать на поле можно будет не более семи иностранцев, а вносить в заявку на сезон — не более 12. 32-летний форвард «Краснодара» Джон Кордоба с 16 голами является лучшим бомбардиром РПЛ.