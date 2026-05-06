Биджиев: не знаю, выиграл бы «Анжи» Лигу чемпионов или нет, но шороху там навёл бы точно

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев вспомнил время работы в махачкалинском клубе и предположил, смогла бы та команда успешно выступить в Лиге чемпионов.

«У меня было ощущение, что проект «Анжи» долгосрочный. Команда же творила фантастические вещи. «Ливерпуль» с «Удинезе» побеждали, с «Ньюкаслом» на равных играли (в 1/8 финала Лиги Европы сезона–2012/2013. – Прим. «Чемпионата»). Провожая меня на жеребьёвку, Хиддинк просил: «Пожалуйста, не тащи нам больше голландские клубы – мне уже домой стыдно приезжать». Мы же тогда АЗ 5:0 в гостях разгромили. «Анжи» капитально заявил о себе в Европе. Не знаю, выиграли бы или нет Лигу чемпионов, но шороху в Европе ещё точно навели бы. Коллектив был очень сильный. Даже тренировки были на загляденье», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.