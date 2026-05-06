Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Биджиев: не знаю, выиграл бы «Анжи» Лигу чемпионов или нет, но шороху там навёл бы точно

Биджиев: не знаю, выиграл бы «Анжи» Лигу чемпионов или нет, но шороху там навёл бы точно
,
Комментарии

Бывший спортивный директор «Анжи» Хасанби Биджиев вспомнил время работы в махачкалинском клубе и предположил, смогла бы та команда успешно выступить в Лиге чемпионов.

«У меня было ощущение, что проект «Анжи» долгосрочный. Команда же творила фантастические вещи. «Ливерпуль» с «Удинезе» побеждали, с «Ньюкаслом» на равных играли (в 1/8 финала Лиги Европы сезона–2012/2013. – Прим. «Чемпионата»). Провожая меня на жеребьёвку, Хиддинк просил: «Пожалуйста, не тащи нам больше голландские клубы – мне уже домой стыдно приезжать». Мы же тогда АЗ 5:0 в гостях разгромили. «Анжи» капитально заявил о себе в Европе. Не знаю, выиграли бы или нет Лигу чемпионов, но шороху в Европе ещё точно навели бы. Коллектив был очень сильный. Даже тренировки были на загляденье», — сказал Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.

Материалы по теме
«В «Милан» пришло письмо: «Локомотив» готов проиграть за $ 64 тыс.». По душам с Биджиевым
Эксклюзив
«В «Милан» пришло письмо: «Локомотив» готов проиграть за $ 64 тыс.». По душам с Биджиевым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android