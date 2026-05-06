Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Монако» активирует опцию выкупа Ансу Фати у «Барселоны» за € 11 млн — Романо

«Монако» принял решение активировать опцию выкупа вингера Ансу Фати за € 11 млн, что позволит сделать его переход в клуб постоянным. Как только условия сделки будут окончательно согласованы, «Барселона» сохранит за собой право на процент от будущей перепродажи игрока. Сделка находится на финальной стадии, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Ансу Фати был арендован «Монако» прошлым летом на срок одного года. В текущем сезоне он провёл 23 матча и забил 10 голов. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн. После 32 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на шестой строчке турнирной таблицы.

