«Монако» активирует опцию выкупа Ансу Фати у «Барселоны» за € 11 млн — Романо

«Монако» принял решение активировать опцию выкупа вингера Ансу Фати за € 11 млн, что позволит сделать его переход в клуб постоянным. Как только условия сделки будут окончательно согласованы, «Барселона» сохранит за собой право на процент от будущей перепродажи игрока. Сделка находится на финальной стадии, сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Ансу Фати был арендован «Монако» прошлым летом на срок одного года. В текущем сезоне он провёл 23 матча и забил 10 голов. Transfermarkt оценивает игрока в € 15 млн. После 32 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на шестой строчке турнирной таблицы.