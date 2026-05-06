Главная Футбол Новости

Агент: Фассон и Монтес уйдут из «Локо». Батраков, Карпукас и Воробьёв — на чемоданах

Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о возможном уходе из московского «Локомотива» ряда ключевых футболистов.

«Мне любопытно, как Ротенберг справится с новыми вызовами. Насколько мне известно, Монтес и Фассон уйдут. Батраков, Карпукас и Воробьёв находятся на чемоданах. Может быть, у Сильянова есть какая-то история. Любопытно посмотреть, как менеджмент «Локомотива» с этим справится. По будущему Галактионова нужно смотреть, какие задачи будет ставить клуб. РЖД переживают не лучшее время. Возникает вопрос: в каком объёме «Локо» получит поддержку на ближайшие сезоны?» — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Зимой сообщалось, что защитник Сесар Монтес был близок к уходу из «Локомотива», но его убедили остаться до лета. Бразилец Лукас Фассон, по данным итальянских СМИ, может бесплатно перебраться в «Комо». Агент полузащитника Алексея Батракова Владимир Кузьмичёв оценил вероятность ухода своего клиента из «Локо» летом в 90%. Полузащитник Артём Карпукас в интервью подтверждал, что переговоры с клубом о новом контракте пока не принесли результата. Интерес к нападающему Дмитрию Воробьёву приписывают «Зениту».

