Биджиев: «Локомотив» называли пятым колесом в телеге, а потом зауважали даже в Европе

Бывший спортивный директор «Локомотива» Хасанби Биджиев вспомнил период работы в московском клубе.

«В Черкизово я в общей сложности провёл 17 лет. Попал в клуб во время становления, когда нас называли пятым колесом в телеге. Но потом Сёмин и Филатов собрали команду — и понеслось. В 1994-м взяли бронзу, в 1995-м – серебро. Нас зауважали. А во время переигровки с «Тиролем» за «Локомотив» болела уже вся Россия. Страна всколыхнулась, в клуб приходили письма поддержки даже от шахтёров. После той истории нас и в Европе зауважали», — сказал Хасанби Биджиев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Андрею Панкову.