«Спартак» — ЦСКА: стартовые составы команд на финальный матч Пути регионов Кубка России

Сегодня, 6 мая, состоится финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Джику, Ву, Литвинов, Зобнин, Умяров, Барко, Жедсон, Солари, Маркиньос, Угальде.

ЦСКА: Тороп, Гаич, Жоао Виктор, Данилов, Бандикян, Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Гонду, Мусаев.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.