Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Тренер Испании де ла Фуэнте: дай бог Ямаль будет в отличной форме к чемпионату мира

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о фланговом нападающем «Барселоны» и национальной команды Ламине Ямале. На данный момент вингер восстанавливается от частичного разрыва мышцы на левой ноге.

«Помимо своего большого таланта, он тренируется по три часа в день, ходит в тренажёрный зал, посещает физиотерапевта, диетолога и психолога, посвящает себя своей «невидимой тренировке», что является самым важным. «Невидимая тренировка» — это то, о чём многие не знают. Речь идёт, чтобы быть сосредоточенным на своей работе 24/7. Никто ничего не даёт Ламину бесплатно.

Говорю о Ламине, потому что я его очень хорошо знаю. Дай бог он будет в отличной форме к чемпионату мира», – приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

Чемпионат мира пройдёт в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился 24 голами и 18 результативными передачами.

