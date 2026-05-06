Агент Маньяков: лимит не пугает «Краснодар». Такой же подход в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА

Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал, повлияло ли на трансферный рынок ужесточение лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Пока не вижу каких-то изменений на рынке после информации об ужесточении лимита на легионеров. Минус один иностранный футболист – это не столь критично. Думаю, клубы постепенно готовятся к ситуации и знают, как из этого выходить. Как понял, лимит не пугает «Краснодар». Наверное, такой же подход в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. Пока не вижу каких-то изменений и с точки зрения запросов российских футболистов», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

С сезона-2026/2027 в Мир Российской Премьер-Лиге будет ужесточён лимит на легионеров. Одновременно выпускать на поле можно будет не более семи иностранцев, а вносить в заявку на сезон — не более 12.