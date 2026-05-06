Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Сын Роналду может уехать в Европу, не сыграв с отцом за «Аль‑Наср» — The Sun

Криштиану Роналду-младший, сын португальского форварда саудовского клуба «Аль-Наср», рассматривает возможность перехода в европейский клуб и может не сыграть вместе с отцом. По информации издания The Sun, 15-летний футболист, выступающий за молодёжную команду «Аль-Насра», настроен покинуть клуб до начала совместной игры с Криштиану Роналду.

Молодой игрок привлекает внимание таких клубов, как «Реал», «Бавария» и «ПСЖ». В марте он тренировался с юношеской сборной испанского клуба до 16 лет, пока его отец восстанавливался после травмы.

Несмотря на желание Криштиану Роналду-младшего, его семья против его переезда в Европу и пытается убедить его остаться в Саудовской Аравии. Родные считают, что повышенное внимание и сравнения с отцом могут негативно сказаться на его карьере. Криштиану Роналду также выразил желание играть вместе с сыном и неоднократно заявлял о своей мечте. Ожидалось, что это произойдёт в следующем сезоне, когда молодой игрок сможет перейти в профессиональную команду.

До перехода в «Аль-Наср» Криштиану Роналду-младший прошёл через молодёжные системы «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед», где его отец также играл. Он также выступал за сборные Португалии до 15 и до 17 лет.

