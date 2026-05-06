Агент защитника «Спартака» Денисова: не понимаю людей, которые называют Даниила деревянным

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» заступился за своего клиента в ответ на критику в его адрес.

«Меня не удивило, что Денисову изменили роль в «Спартаке». Я сказал: «Наконец-то!» Те качества, что есть у Даниила, до этого очень слабо использовали. Когда мы видим, как Денисов играет и в обороне, и в атаке, все вопросы должны отпасть. Не понимаю людей, которые называют Даниила деревянным. Мы разные матчи, что ли, смотрим? Один из самых продуктивных футболистов команды. Весной «Спартак» стал очень весёлым. Денисов — один из главных хедлайнеров этого всего. У Даниила нет безразличия. Он реально переживает за команду. Готов играть за неё до конца карьеры, если не уедет в Европу», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

С января текущего года московский «Спартак» тренирует испанский специалист Хуан Карлос Карседо. На счету Денисова в текущем сезоне 38 матчей за красно-белых во всех турнирах и одна результативная передача.