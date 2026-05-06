Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент защитника «Спартака» Денисова: не понимаю людей, которые называют Даниила деревянным

Агент защитника «Спартака» Денисова: не понимаю людей, которые называют Даниила деревянным
Комментарии

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» заступился за своего клиента в ответ на критику в его адрес.

«Меня не удивило, что Денисову изменили роль в «Спартаке». Я сказал: «Наконец-то!» Те качества, что есть у Даниила, до этого очень слабо использовали. Когда мы видим, как Денисов играет и в обороне, и в атаке, все вопросы должны отпасть. Не понимаю людей, которые называют Даниила деревянным. Мы разные матчи, что ли, смотрим? Один из самых продуктивных футболистов команды. Весной «Спартак» стал очень весёлым. Денисов — один из главных хедлайнеров этого всего. У Даниила нет безразличия. Он реально переживает за команду. Готов играть за неё до конца карьеры, если не уедет в Европу», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

С января текущего года московский «Спартак» тренирует испанский специалист Хуан Карлос Карседо. На счету Денисова в текущем сезоне 38 матчей за красно-белых во всех турнирах и одна результативная передача.

Материалы по теме
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Эксклюзив
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android