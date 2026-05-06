Журналист RMC Sport: если Сафонов проведёт отличный матч, его карьера полностью изменится

Журналист RMC Sport и бывший игрок сборной Франции по регби Венсан Москато рассказал, как изменится карьера российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в случае успешного выступления в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Встреча пройдёт сегодня, 6 мая, в 22:00 мск.

«Если Сафонов проведёт отличный матч, он войдёт в число топ-вратарей. Не будет середины — он превратится из среднего вратаря в топ. Если будет спасать свою команду, проведёт феноменальный матч, его карьера полностью изменится», – приводит слова Москато аккаунт Super Moscato Show в соцсети X.

В первой полуфинальной встрече между командами победу одержал парижский клуб со счётом 5:4.