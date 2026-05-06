Почеттино рассказал о сложностях совмещения Мбаппе и Месси в составе «ПСЖ»

Бывший главный тренер «Пари Сен‑Жермен» Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий сборную США, поделился подробностями работы с тройкой звёздных нападающих — Килианом Мбаппе, Лионелем Месси и Неймаром — в сезоне-2021/2022 годов.

«Месси хотел строить игру снизу, медленно, через взаимодействия и передачи. Потому что у него достаточно мастерства, чтобы держать мяч и обводить одного, двух, трёх соперников. Но если мы играли под Мбаппе, не могли играть под Месси.

Зато Мбаппе, когда мы находились в обороне и отбирали мяч, искал свободное пространство. Суть была в том, чтобы отдать ему мяч и дать бежать. Но когда играли под Месси, Мбаппе говорил мне: «Моё главное качество — скорость, но я не могу её использовать», — приводит слова Почеттино Mundo Deportivo.

О Неймаре Почеттино рассказал, что «Неймар хотел играть только с мячом».

Маурисио Почеттино был освобождён от должности главного тренера «ПСЖ» по завершении сезона-2021/2022 годов, в котором парижский клуб завоевал три трофея: титул чемпиона Лиги 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции.