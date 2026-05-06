Стало известно, сколько заработал «Арсенал» в ЛЧ после выхода в финал турнира — The Sun

Стало известно, сколько заработал лондонский «Арсенал», прошедший в финал Лиги чемпионов, за нынешний розыгрыш турнира. Лондонский клуб после победы в двухматчевом противостоянии с мадридским «Атлетико» (1:1, 1:0) заработал ₤ 124 млн, сообщает The Sun.

«Арсенал» является лидером рейтинга по этому показателю среди английских клубов. Второе место занимает «Ливерпуль», у которого ₤ 94,8 млн. Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (₤ 83,2 млн).

Победа в финале турнира может принести «Арсеналу» ещё ₤ 9 млн.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.