Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько заработал «Арсенал» в ЛЧ после выхода в финал турнира — The Sun

Стало известно, сколько заработал «Арсенал» в ЛЧ после выхода в финал турнира — The Sun
Комментарии

Стало известно, сколько заработал лондонский «Арсенал», прошедший в финал Лиги чемпионов, за нынешний розыгрыш турнира. Лондонский клуб после победы в двухматчевом противостоянии с мадридским «Атлетико» (1:1, 1:0) заработал ₤ 124 млн, сообщает The Sun.

«Арсенал» является лидером рейтинга по этому показателю среди английских клубов. Второе место занимает «Ливерпуль», у которого ₤ 94,8 млн. Топ-3 замыкает «Манчестер Сити» (₤ 83,2 млн).

Победа в финале турнира может принести «Арсеналу» ещё ₤ 9 млн.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме
Артета высказался о победе «Арсенала» над «Атлетико» и тренере мадридцев Симеоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android