Ули Хёнес раскрыл роль Хосепа Гвардиолы в назначении Компани главным тренером «Баварии»

Почётный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнес рассказал о ключевом обстоятельстве, повлиявшем на назначение Венсана Компани на пост главного тренера клуба летом 2024 года. Как выяснилось, изначально кандидатура Компани не входила в число приоритетных. По словам Хёнеса, до начала переговоров он даже не был лично знаком с бельгийским тренером.

Согласно данным, подтверждённым руководством клуба, Компани рассматривался спортивным директором «Баварии» Максом Эберлем лишь как четвёртая или пятая опция на должность главного тренера. В списке потенциальных кандидатов он уступал Юлиану Нагельсману, Хаби Алонсо и Оливеру Гласнеру.

Решающий вклад в изменение ситуации внёс тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Испанский специалист, ранее работавший с Компани в «Сити» на протяжении трёх сезонов, настоятельно рекомендовал баварскому клубу рассмотреть кандидатуру бельгийца.

«Вы должны взять его, не раздумывая, потому что если не возьмёте сейчас, через два‑три года он будет в «Сити». Гвардиола уже тогда доверял Компани как своему потенциальному преемнику в «Манчестер Сити» — это было два года назад. Такой сигнал имел большой вес», — приводит слова Хёнеса Le Parisien.

В текущем сезоне «Бавария» досрочно выиграла титул Бундеслиги.

Сегодня, 6 мая, мюнхенский клуб примет на домашнем стадионе французский «ПСЖ» в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА. Первая игра между командами завершилась победой парижан со счётом 5:4.