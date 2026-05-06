Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Агент Маньяков: Захаряну нужно вернуться в Россию и перезапустить карьеру

Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» высказался о карьере российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна и посоветовал ему вернуться в чемпионат России.

«Мне кажется, Захаряну нужно вернуться в Россию и перезапустить карьеру. Как я понял, Арсену нужно, чтобы к нему подходили и говорили, что он лучший и так далее. Есть такие футболисты, которым надо говорить, что ты в порядке. Томаш Амарал рассказывал мне такое о Барко из «Спартака». Думаю, Арсену нужно вернуться туда, где ему комфортно и где меньшая конкурентная среда. Нужно сделать переформатирование небольшое», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Арсен Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В текущем сезоне на его счету лишь один гол в 20 матчах за клуб из Сан-Себастьяна в Ла Лиге и Кубке Испании.

