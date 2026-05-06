«Не засуживайте!» Фанаты «Спартака» — арбитрам перед матчем Кубка России с ЦСКА

Болельщики «Спартака» попросили бригаду арбитров во главе с Кириллом Левниковым не засуживать команду в финальном матче Пути регионов Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

В финале Пути РПЛ сыграют московское «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился вничью со счётом 0:0.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.