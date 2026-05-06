Спортивный директор «Спартака» Кахигао поделился ожиданиями от матча с ЦСКА

Спортивный директор московского «Спартака» Фрэнсис Кахигао поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в финале Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«Мы надеемся на победу», — передаёт слова Кахигао корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» — 0:0 (7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.