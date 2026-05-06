Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Даниила Денисова рассказал, чем его поражает футболист «Спартака»

Футбольный агент Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Спартака» Даниила Денисова, в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» рассказал о реакции отца футболиста на негативные комментарии в адрес сына.

«По поводу хейта — до Дани всё доносится. Особенно остро по этому поводу переживает его отец Сергей. Он мне постоянно присылает негативные комментарии от других людей и пишет: «Да кто это такие»? Я говорю: «Серёж, успокойся, не читай». А Даня поражает меня духовитостью и моральной стойкостью. Не по годам зрелый мужчина», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

На счету Денисова в текущем сезоне 38 матчей за красно-белых во всех турнирах. В них защитник отметился одной результативной передачей.

