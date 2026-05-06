Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Зенит» призвал болельщиков заранее подготовить QR-код для посещения матча с «Сочи»

Комментарии

Санкт-петербургский «Зенит» рекомендует болельщикам заранее подготовить QR-код для посещения матча 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Игра запланирована на 10 мая. Начало встречи — в 15:00 мск.

«Для вашего удобства и максимально комфортного прохода на территорию стадиона мы рекомендуем установить мобильное приложение «Болельщик» и заранее, перед выходом из дома, сохранить или распечатать QR-код с Госуслуг.

Предстоящий матч с «Сочи» будет иметь принципиальное турнирное значение, а значит, нам потребуется максимальная поддержка каждого и каждой из вас!

Увидимся на «Газпром Арене»!» — говорится в сообщении клуба в официальном телеграм-канале.

После 28 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице с 62 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке, с 21 очком, отставая от зоны переходных матчей на три очка.

