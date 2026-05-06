Нападающий «Локомотива» Комличенко перенёс операцию после травмы колена

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко перенёс операцию после повреждения наружной боковой связки колена. Игрок получил травму в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

«Николай Комличенко успешно прооперирован в Москве после травмы колена. Операцию в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина провёл кандидат медицинских наук Сластинин Владимир Викторович. Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения», – сообщает телеграм-канал железнодорожников.

В нынешнем сезоне Комличенко провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.