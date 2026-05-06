Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Нападающий «Локомотива» Комличенко перенёс операцию после травмы колена

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко перенёс операцию после повреждения наружной боковой связки колена. Игрок получил травму в матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Маричаль – 24'     1:1 Карпукас – 54'    

«Николай Комличенко успешно прооперирован в Москве после травмы колена. Операцию в Городской клинической больнице имени С.С. Юдина провёл кандидат медицинских наук Сластинин Владимир Викторович. Теперь желаем такой же успешной реабилитации и скорейшего возвращения», – сообщает телеграм-канал железнодорожников.

В нынешнем сезоне Комличенко провёл 36 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

