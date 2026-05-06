Жерар Пике дисквалифицирован на шесть матчей Сегунды после игры «Андорра» — «Альбасете»

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике, являющийся владельцем клуба «Андорра», дисквалифицирован на шесть матчей Сегунды после игры 38-го тура, в которой его команда уступила «Альбасете» (0:1), сообщает AS.

После поражения Пике вместе с другими членами команды угрожал судье матча Алонсо Де Эна Вольфу и критиковал его работу, что было зафиксировано в отчёте о встрече.

Дисциплинарный комитет принял решение наказать Пике шестиматчевой дисквалификацией и двухмесячным запретом на присутствие на играх. Дисквалификация назначена за «незначительную агрессию по отношению к судьям». Двухмесячная дисквалификация обусловлена «вопиющими и публичными действиями, подрывающими спортивное достоинство и приличия».

Также клубу назначен штраф в размере € 1500 и частичное закрытие стадиона на два матча.