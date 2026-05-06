Агент Маньяков: не хочется, чтобы история с допингом положила конец карьере Заболотного

Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» отреагировал на информацию, что нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный сдал положительный тест на допинг.

«Очень бы не хотелось, чтобы история с допингом положила конец карьеры Заболотного. Антон сделал сам себя, хотя над этим потешались. Подавал большие надежды на юношеском уровне, потом немного забуксовал после перехода во взрослый футбол. Но добился многого своей работой, играл в топ-клубах РПЛ. Не хочется, чтобы он заканчивал», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Ранее сообщалось, что РУСАДА удовлетворило ходатайство об отмене временного отстранения футболиста, теперь он сможет закончить сезон без ограничений.