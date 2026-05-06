Мажич поддержал решение арбитра отменить гол Кордобы в ворота «Акрона» в 28-м туре РПЛ

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Милорад Мажич поддержал решение главного арбитра матча 28‑го тура Мир РПЛ Евгения Буланова отменить гол форварда «Краснодара» Джона Кордобы в ворота тольяттинского «Акрона». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Мы должны обсуждать этот эпизод очень внимательно: где он случился, какая была фаза атаки, в какой зоне. Этот эпизод случился в штрафной площади. Кордоба двумя руками придерживал руку своего соперника, после этого он сразу получил преимущество, не было другого защитника, который мог бы попытаться защитить ворота. Не будь этого защитника, у Кордобы была бы свободная зона, он бы сразу забил гол. Трогал защитник «Акрона» Кордобу за майку? Нет. Мы должны обсуждать факт. Кордоба сразу получил преимущество и забил гол, это атакующая фаза. Здесь очень важно, насколько близко момент был у ворот. Защитник потерял позицию, когда его потянули за руку», — сказал Мажич в эфире «Матч Премьер».

На 53-й минуте главный судья Евгений Буланов после просмотра VAR не засчитал взятие ворот, объявив, что Кордоба совершил фол в нападении на футболисте «Акрона» Марате Бокоеве.

Команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 63 очками. В следующем туре «Краснодар» 11 мая сыграет на выезде с московским «Динамо».