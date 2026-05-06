Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Агент Маньяков высказался о вероятности возвращения Артёма Дзюбы в «Спартак»

Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» оценил вероятность возвращения форварда «Акрона» Артёма Дзюбы в московский «Спартак».

«История с возможным возвращением Дзюбы в «Спартак» красивая, но думаю, что вероятность такого расклада низкая. Артём — большая личность. У него всегда есть своё мнение. Не думаю, что в «Спартаке» захотят видеть такую большую личность на скамейке запасных. Но это моё мнение. Когда он появляется, всегда притягивает к себе внимание. Яркий человек. «Спартаку» не нужна фигура такого масштаба на скамейку запасных», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Дзюба является воспитанником московского «Спартака». Его контракт с «Акроном» подходит к концу летом 2026 года.

