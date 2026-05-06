Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«Если нужны публичные извинения — вот они». Неймар — о конфликте с Робиньо-младшим

Нападающий «Сантоса» Неймар высказался о конфликте с Робиньо-младшим, произошедшем на тренировке бразильской команды. Инцидент случился в воскресенье, 3 мая, когда 34-летний форвард выразил недовольство по поводу того, что 18-летний вингер обыграл его, что Неймар воспринял как проявление неуважения. Конфликт перерос в небольшую потасовку с толчками. По словам очевидцев, Неймар сначала сделал подножку сопернику, а затем, возможно, даже ударил его.

«Это часть футбольной жизни. Изначально ситуация должна была остаться внутри команды — всё началось с недопонимания на тренировке, я отреагировал слишком остро. Сразу после инцидента извинился: мы поговорили в раздевалке и помирились. Очень уважаю этого человека и испытываю к нему искреннюю привязанность.

В футболе такое случается: можно поссориться с другом или товарищем по команде. У меня и раньше были разногласия с партнёрами — это нормально. Всё это следовало уладить внутри коллектива. Но информация попала к людям, далёким от реалий футбола, они раздули ситуацию.

Если нужны публичные извинения — вот они. Я уже извинился перед ним и его семьёй. Перегнул палку, хотя всё могло сложиться иначе. Мы оба допустили ошибки, просто моя оказалась более серьёзной», — приводит слова Неймара ESPN.

