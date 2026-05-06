Агент назвал пять звёзд РПЛ, которые уедут в европейские лиги в течение нескольких лет

Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» назвал пятёрку футболистов Мир Российской Премьер-Лиги, у которых есть шанс перебраться из Мир Российской Премьер-Лиги в Европу в ближайшее время.

«Кисляк, Батраков, Тюкавин, Сперцян, Кирилл Глебов. Думаю, эта пятёрка в скором времени уедет в Европу. В течение пары лет. Это футболисты европейского уровня. Если политическая ситуация изменится, то окно возможностей станет ещё больше. По Сперцяну, знаю, что был интерес «Аякса», но всё зарубили из-за политики. А ехать в Чемпионшип… В Англии футбол сродни религии, но тут вопрос в том, потянул бы Сперцян в такой «мясорубке», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Интерес к капитану «Краснодара» Сперцяну приписывали «Аяксу» и «Саутгемптону». Игроки ЦСКА Матвей Кисляк и Кирилл Глебов, по данным СМИ, заинтересовали «Фенербахче» и «Интер». В контракте полузащитника Алексея Батракова с «Локомотивом», как сообщалось, присутствует опция выкупа для иностранных команд.