Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент назвал пять звёзд РПЛ, которые уедут в европейские лиги в течение нескольких лет

Агент назвал пять звёзд РПЛ, которые уедут в европейские лиги в течение нескольких лет
Комментарии

Футбольный агент Александр Маньяков в подкасте «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости» назвал пятёрку футболистов Мир Российской Премьер-Лиги, у которых есть шанс перебраться из Мир Российской Премьер-Лиги в Европу в ближайшее время.

«Кисляк, Батраков, Тюкавин, Сперцян, Кирилл Глебов. Думаю, эта пятёрка в скором времени уедет в Европу. В течение пары лет. Это футболисты европейского уровня. Если политическая ситуация изменится, то окно возможностей станет ещё больше. По Сперцяну, знаю, что был интерес «Аякса», но всё зарубили из-за политики. А ехать в Чемпионшип… В Англии футбол сродни религии, но тут вопрос в том, потянул бы Сперцян в такой «мясорубке», — сказал Маньяков в выпуске подкаста «Чемпионата» «Премьер-лига несправедливости».

Интерес к капитану «Краснодара» Сперцяну приписывали «Аяксу» и «Саутгемптону». Игроки ЦСКА Матвей Кисляк и Кирилл Глебов, по данным СМИ, заинтересовали «Фенербахче» и «Интер». В контракте полузащитника Алексея Батракова с «Локомотивом», как сообщалось, присутствует опция выкупа для иностранных команд.

Материалы по теме
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Эксклюзив
«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android