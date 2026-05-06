Врач ЦСКА Безуглов высказался об отсутствующих игроках на матч со «Спартаком» в КР

Руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов перед финальным матчем Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком» высказался об отсутствующих игроках армейцев. Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Сегодня в игре со «Спартаком» из Москвы недоступны для тренерского штаба по медицинским показаниям будут Игорь Акинфеев, Мойзес Барбоза и Энрике Кармо.

У Энрике ушиб голеностопного сустава. К следующей игре, я думаю, будет готов тренироваться в общей группе и поможет команде.

Мойзес Барбоза восстанавливается с хорошей динамикой. Сегодня на скамейке запасных он поможет команде словами, ментальным настроем своим, но принять участие в игре не сможет.

По нашему настоянию, Игорь Акинфеев проходит лечение в сохранительном режиме, будет болеть за команду из дома. Хотел приехать и поддержать, попасть в раздевалку, в заявку, но мы, как врачи, пока ему это не позволяем, так что будет болеть за нас наш легендарный капитан из дома и надеяться на нашу победу», – сказал Безуглов в видео пресс-службе ЦСКА.