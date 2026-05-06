Хулиан Альварес не получил новую травму после матча с «Арсеналом» — The Touchline

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес прошёл медицинские исследования, которые подтвердили, что игрок не получил новой травмы и не усугубил предыдущую. Форвард запросил замену в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА с «Арсеналом» (0:1) после удара по лодыжке, которая болела на протяжении предыдущей недели. В данный момент с игроком всё в порядке, и он восстанавливается. Об этом сообщает The Touchline в соцсети Х.

Альварес был заменён на 66-й минуте матча с «Арсеналом». Вместо него на поле вышел нападающий Алекс Баэна. Мадридский клуб потерпел поражение со счётом 0:1 и покинул турнир.

Действующее соглашение Альвареса с «Атлетико» рассчитано до лета 2030 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 49 матчах за клуб во всех соревнованиях, на его счету 20 забитых мячей и девять результативных передач.