Генич дал подробный прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА в Кубке России

Известный российский комментатор Константин Генич дал подробный прогноз на финальный матч Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся московские «Спартак» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

«На матчище прогнозище будет Uno – Uno. Один – один и серия пенальти. Забьёт у «Спартака» Угальде. У ЦСКА это будет кто-то из центральных защитников, реализует стандарт.

Ну, я думаю, что он чем-то будет похож на Лигу Чемпионов матча «Атлетико» с «Арсеналом». Раз там одна команда забила, здесь сегодня, я думаю, что в основное время забьют обе.

Мне кажется, героем станет вратарь на букву «Т» с фамилией», — сказал Генич в видео, опубликованном в телеграм-канале турнира.

В предыдущем раунде турнира красно-белые одержали победу над «Зенитом» (0:0, 7:6 пен.), а армейцы переиграли «Крылья Советов» (5:2).