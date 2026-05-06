Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
«С составом я уже удивил». И. о. тренера ЦСКА Игдисамов — перед матчем со «Спартаком»

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался перед финальным матчем Пути регионов Фонбет Кубка России с московским «Спартаком». Встреча пройдёт сегодня, 6 мая, в 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Перерыв
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

— Что сказали футболистам сегодня?
— Ребята тепло приняли, я уже второй месяц в команде. Половина команды мне знакома, со второй половиной познакомились. Дерби есть дерби, все всё прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какие‑то моменты… Больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть кое‑какие задумки. Думаю, с составом я уже удивил, — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

Отметим, Игдисамов руководит командой всего два дня. 4 мая красно-синие объявили об увольнении Фабио Челестини.

