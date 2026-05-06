Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Агент Флика прибыл в Барселону для продления контракта, раскрыт срок новой сделки — Романо

Футбольный агент Пини Захави, представляющий интересы главного тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика, прибыл в столицу Каталонии для продления контракта своего клиента с сине-гранатовыми. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По данным источника, новое соглашение между каталонцами и немецким специалистом будет рассчитано до лета 2028 года. Действующий контракт Флика с «Барселоной» истекает в конце июня 2027-го. Тренер работает с командой лета 2024-го.

«Барселона» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании с 88 очками в 34 турах. Отрыв от ближайшего преследователя, мадридского «Реала», составляет 11 очков.

