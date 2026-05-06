Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков завершит карьеру в конце сезона

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков проведёт официальное прощание с болельщиками клуба в матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встретятся с «Сочи».

«Сезон-2025/2026 — финальный для Кержакова в качестве футболиста сине-бело-голубых, именно поэтому заключительный домашний матч «Зенита» будет посвящён проводам вратаря.

Михаил Кержаков, являющийся игроком-рекордсменом клуба по числу трофеев, попрощается с болельщиками на поле сразу после финального свистка», — говорится в сообщении пресс-службы в официальном телеграм-канале клуба.

39-летний Кержаков является воспитанником СШОР «Зенит». В составе взрослой команды сине-бело-голубых он принял участие в 138 матчах во всех турнирах, в 54 из которых отыграл «на ноль».